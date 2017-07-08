هذا ما فعل نجلا سعد الصغير ليخرجاه من أحزانه…

شارك “محمد ومحمود” نجلا المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة تجمعهما بوالدهما، عبر إنستجرام، حاولا من خلالها اخراجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه بعد رحيل والدته .

وعلق “محمود” نجل سعد الصغير على الصورة قائلا: “باشا مصر راجع.. أحسن حد في دنيتي أبو الجدعنة صاحب صاحبه الطيب الجدع الأخ الأب الصديق كل حاجة في الدنيا يعني سعد الصغير “.

ثم تابع قائلًا: “سيبكوا بقا من أي كلام.. معروف مين سعد الصغير جدا مع ناس كتيره ومعروف كمان أطيب قلب في مصر مين.. مش هينفع أتكلم اكتر من كده علشان أي حد يتكلم عليك وحش أو حلو مش كفاية أقسم بالله “.

ثم اختتم قائلًا: “بحبك ياعم العالم.. الباشا رقم واحد 1.. سهل تبقى مشهور ومعروف لكن صعب تبقى نجم.. الراجل اللي عمل نفسه بنفسه غير اللي لسه بتوع اليومين دول.. الاستمرارية يعني النجاح.. يعني باشا مصر سعد الصغير “.

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