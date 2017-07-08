لجان المستأجرين: نحذر من انشاء لجان وصناديق وهمية لان الشعب سيحاسب في صناديق الاقتراع

حذرت “لجان المستأجرين” في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، رأس النبع، سن الفيل، جسر الباشا، بعبدا، بيروت وكافة المناطق، ورئيس تجمع “المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور، في بيان من “انشاء اللجان والصندوق الوهمي، الذي لا قدرة للدولة اللبنانية على انشائه او تمويله”.

وناشدوا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “باسم مليون مواطن لبناني، بتبنى مشروع القانون المقدم له، الذي يشكل مخرجا متوازنا وعادلا للمالك والمستأجر وللدولة اللبنانية، التي تعجز عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب. فكيف بتمويل الصندوق وحساب المستأجرين، الذي سيكلف عشرات مرات اضعاف السلسلة”، سائلين “ما هو مصير أكثر من مليون مواطن لبناني سوف يتم تهجيره ولو افترضنا انشاء الصندوق، نظرا للثغرات القانونية الكبيرة، التي تم التوسع بشرحها مرارا وتكرارا، وعدم قدرة الدولة على تنفيذ اي خطة اسكانية؟”.

وطالبوا الحريري بـ”عدم انشاء صندوق وهمي ببضعة ملايين من الدولارات، كون الدولة ستكون عاجزة حتما عن تمويله لاحقا، وسينعكس مأساة حقيقية بحق ابناء بيروت وطرابلس والجنوب وزحلة وكافة المحافظات الرئيسية”، كاشفين له أن “البعض يسعى الى اغراقكم بالمشاكل والديون، لتحميلكم المسؤولية عن تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني، التي ستنعكس على الانتخابات النيابية، حيث سيرفض الشعب انتخاب النواب الذين كانوا السبب بهذه المشكلة والازمة الوطنية”.

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