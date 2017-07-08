مقتل إرهابيين 2 عند مشارف القاهرة على يد الأمن المصري..

قتل رجال الأمن المصري اثنين من مسلحي حركة حسم الإرهابية بالقرب من القاهرة بعد تبادل لإطلاق الرصاص بين الجانبين .

أفاد بذلك اليوم ممثل مديرية الأمين بمحافظة الجيزة وذكر أن الشرطة تلقت قبل ذلك معلومات عن وجود المسلحين في إحدى الشقق في حي “6 أكتوبر” بالقرب من العاصمة. ولدى ظهور رجال الشرطة فتح الإرهابيان النار من الأسلحة الآلية واستمر تبادل النيران 30 دقيقة وانتهى بمقتلهما في الشقة.

وفي يوم الخميس الماضي أصيب شخصان بجروح أحدهما شرطي وذلك نتيجة اعتداء مسلح على نقطة لشرطة المرور على طريق السيارات ” 26 يوليو” وسط القاهرة .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

