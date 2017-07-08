الشرطة تحقق بوفاة مواطن بضواحي القدس

فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا بظروف وملابسات وفاة مواطن يبلغ من العمر خمسين عاما وصل للمستوصف الطبي في ابو ديس متوفيا ظهر اليوم السبت .

وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان غرفة عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت ظهر اليوم بلاغا يفيد بوصول جثة المواطن راتب محمد فتحي نمر 50 عاما للمستوصف الطبي في ابو ديس متوفيا وعلى جسمه اثار تعذيب وهو مفقود منذ ثلاثة ايام .

واضاف ارزيقات بان قوة من ادارة المباحث العامة و قسم التحقيق تحركت للمكان وتم ابلاغ النيابة العامة وبوشر بالتحقيق وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان لحين عرضه على الطب العدلي .

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