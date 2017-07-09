متى ستنطلق معركة “عرسال” ؟

أكدت أوساط مطلعة لصحيفة “الديار” أن “حزب الله انهى عمليا ترتيباته اللوجستية واستعداداته الميدانية من استقدام للتعزيزات البشرية والآلية ووحدات الهندسة إلى جرود عرسال، التي باتت على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة مع انطلاق العمليات العسكرية، التي في المبدأ حددت ساعتها الصفر في غضون أيام معدودة في حال فشل الخطة البديلة الموضوعة والتي بوشر تنفيذها والقائمة على غارات مكثفة للطيران السوري تستهدف مواقع جبهة فتح الشام النصرة وسابقة وأحرار الشام للضغط على هاتين المجموعتين للانسحاب إلى مناطق خارج الحدود، ما سيسهل عنذئذ قيام حملة عسكرية تنطلق من الأراضي السورية باتجاه الجرود لتنظيفها من مسلحي الدولة الإسلامية الذين يرفضون الانسحاب”.

وكشفت الأوساط أن “المفاوضات حول انسحاب النصرة سلميا متوقفة حاليا لمجموعة أسباب أبرزها: سحب قطر أحد الرعاة الأساسيين لوساطتها نتيجة لتطور الأوضاع الإقليمية والخلاقات الخليجية – الخليجية، ما عطل قنوات التفاوض خصوصا أن الإمارة كانت تتكفل بدفع الأموال عند اتمام كل صفقة للمسلحين. رفض أميركي مطلق حتى الساعة لانسحاب أي من مسلحي النصرة باتجاه إدلب التي باتت تعج بالمسلحين وعائلاتهم والمدنيين ما يصعب أي عمليات عسكرية حليفة قد تشن ضد معاقل الجبهة في تلك المنطقة. تراجع أمير النصرة في الجرود أبو مالك التلي عن تعهداته السابقة بالانسحاب ورفعه لسقف شروطه ما عرقل المفاوضات، في ظل خوفه من ان يدفع ثمن أي انسحاب، على الرغم من تقديم عرض سخي له بالانسحاب مع الأموال التي يملكها في الجرود باتجاه أي منطقة يختارها. التضعضع والانقسامات بين المجموعات المسلحة بين راغبة بالانسحاب وأخرى مصرة على البقاء.

التعقيدات الطارئة على ملف عودة اللاجئين في ظل العقد من قبل كل الاطراف المعنية، وهو ما ادى الى تدعيم موقف الارهابيين الذين يتخذون من المدنيين دروعا بشرية ويعتبرونها بيئة حاضنة وخزاناً بشريا”.

ولفتت إلى أن “الفشل في اقناعجبهة النصرة بالانسحاب من جرود السلسلة الشرقية سواء بالترهيب او الترغيب سيدفع إلى اعادة الحسابات من جديد لجهة شن ايعملية عسكرية نظراً للمخاطر الكبيرة الناجمة في حال وقوع المسلحين في الجرود بين فكي كماشة وانحسار مناطق نفوذهم ما سيدفعهم باتجاهمخيمات النازحين المنتشرة في الجرود والخارجة عن نفوذ الجيش اللبناني في وادي عطا ومدينة الملاهي والرهوة وغيرها والتي تضم عشرات آلاف المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال، ما سيضع الدولة اللبنانية انذاك في مأزق كبير معالمجتمع الدولي بداية ولجهة التعامل مع المستجدات من جهة ثانية”.

من جهتها دعت مصادر أمنية لبنانية الى “عدم الاخذ بالشائعات مطمئنة اللبنانيين الى ان وحدات الجيش اللبناني اتخذت كل الاجراءات الميدانية الضرورية لتأمين الجبهة الشرقية والدفاع عن خطوط الجيش ضد اي هجوم او محاولات تقدم او تسلل للمسلحين باتجاه المواقع اللبنانية، وان عمليات المراقبة الجوية والارضية مستمرة على مدار الساعة لرصد اي تحركات او تجمعات للمسلحين والتعامل معها بما هو مناسب”، مشددة على “حرص القيادة العسكرية على حياة النازحين السوريين في المخيمات بمثل حرصها على سلامة المواطنين اللبنانيين”، معتبرة ان “اي قرار بالتعاون مع اي جهة كانت هو قرار سياسي يعود للجهات المعنية اتخاذه فالجيش يعمل تحت سلطة الحكومة اللبنانية ويلتزم سياستها”.

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