ميركل ترى حلول إيفانكا محل والدها مقبولا

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تصرف إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجلوسها مكانه مؤقتا خلال إحدى فعاليات قمة العشرين في هامبورغ، أمر”مقبول”.

وقالت ميركل أمس للصحفيين، “إيفانكا ترامب هي عضو في الوفد الأمريكي، وتشارك عادة في أعمال وفود بلادها الأخرى، نعلم أنها تعمل في البيت الأبيض، وهي مسؤولة عن بعض المبادرات”.

ووفقا لوكالة الأسوشيتد بريس، قالت ميركل إن كل وفد لديه الحق في أن يقرر من سيمثله على طاولة المفاوضات.

وتأتي تصريحات ميركل، بعد أن تناقلت وسائل إعلام ألمانية، أن إيفانكا الابنة البكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، شغلت أمس لفترة وجيزة مكانه خلف طاولة المباحثات بين قادة دول G20 في هامبورغ.

ونقلت مجلة “دير شبيغل” عن ممثل البيت الأبيض، أن إيفانكا ترامب كانت تتواجد خلال الفعالية في الصفوف الخلفية أثناء لقاءات قادة دول المجموعة، ولكنها شغلت مقعد أبيها لفترة وجيزة عندما رغب بمغادرة الجلسة، ونوه المصدر بأن نفس الشيء حدث عندما غادر رؤساء الدول والحكومات قاعة الاجتماعات، مشيرا إلى أنه أثناء غياب ترامب عن طاولة المفاوضات جرت مناقشة مشكلة عمل المرأة في البلدان النامية.

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