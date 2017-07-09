أردوغان: لن نسمح أبداً بإقامة دولة كردية في شمال سوريا

9 يوليو, 2017 - 9:17 صباحًا المصدر: أ ف ب
أردوغان: لن نسمح أبداً بإقامة دولة كردية في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين السبت، أن بلاده لن تسمح قط بقيام دولة كردية في شمال سوريا.

وقال أردوغان في موجز صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية:” إذا كانت هناك خطط لإقامة دولة كردية في شمال سوريا فنحن لن نسمح بذلك”.
وأشار الزعيم التركي إلى “أننا لن نغفر كذلك لأي تهديدات ضد تركيا”.
وكان الأكراد قد أعلنوا في فترة سابقة عن إقامة “المنطقة الاتحادية في شمال سوريا”.
وبالإضافة إلى ذلك ينوي الأكراد في العراق إجراء استفتاء حول الاستقلال وهو ما دفع الرئيس التركي للقول: “لن تقوم للاستفتاء قائمة”.

المصدر: أ ف ب
9 يوليو, 2017

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