جنبلاط عن خلافه مع الحريري: “له حساباته ولي حساباتي”

قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط “اخترعنا قانوناً غير موجود في كل دول العالم، بالصوت التفضيلي”.

وأضاف: “حتى الآن أعترف بعجزي عن فهمه”، لكنه تمنى “أن تكون هناك لائحة توافقية في الشوف وعاليه، لنا وللفرقاء السياسيين المركزيين”.

وتابع: “عليك أن تعقد تسويات. لم أعد أستطيع كما في السابق تشكيل لائحة على قاعدة الأكثرية، لذلك أقول باللائحة التوافقية، لأن العيش المشترك أهم بكثير من عدد النواب”.

وأكد بالنسبة إلى حزبه أنه “لا بد من طلة جديدة وتغيير الوجوه الحزبية، إذا لم نقل 100% فـ80%، في الانتخابات”، معتبراً أن “الصوت التفضيلي يفرض معادلة جديدة”.

وقال: “هناك طموحات من شباب وجيل جديد للوصول. وهذا القانون يعطيهم فرصة، وهناك تغيّر كبير وجذري في الشارع، والشباب ونحن اليوم نعاني فشلاً”.

وعن خلافه مع زعيم “تيار المستقبل” رئيس الحكومة سعد الحريري، أوضح جنبلاط أن “له حساباته ولي حساباتي. الأمور قد تعود لكن على أسس جديدة”.

وجدد جنبلاط قلقه على الوضع الاقتصادي وكثرة التوظيف في الإدارة والأجهزة الأمنية، “وكل سينفق لتحسين شروطه انتخابياً في المناطق، والتضخم في العجز الذي قد يفوق تضخم اليونان، قد ينفجر في أي لحظة”.

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