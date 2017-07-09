كنعان يكشف عن كلفة “النزوح السوري”

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في حديث إذاعي أن “قائد الجيش العماد ميشال عون يتابع العملية الأخيرة التي حدثت في عرسال وهو ليس مضطر إلى تبرير ما حدث في تلك العملية”، مشيرا إلى أن “كلام النائب عقاب الصقر في شأن الجيش مرفوض وسقفنا يجب أن يكون السيادة والمصلحة الوطنية، في النهاية الجيش خط أحمر وإذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدفه فنحن ضده لأي جهة انتمى”، داعيا إلى ” ترك التحقيق للجيش وهو الكفيل بتحديد النتائج ولا يجوز استدراجه الى سجالات في الوقت الذي يدافع عن سيادتنا وحريتنا”.

وعن عودة النازحين إلى بلادهم، شدد على أنه “يجب أن لا تكون قضية هؤلاء الى بلادهم محط خلاف بل على العكس فإن تأمين العودة الآمنة للنازحين يجب أن تكون موضع اجماع والبحث يتم بالآلية للوصول إلى الهدف”، داعيا إلى “الخروج من القشور وأن ندرس معاً الطريقة الأمثل التي توصلنا إلى الهدف المرجو وهو إعادة النازحين”.

وأضاف: “كلفة النزوح السوري سنوياً بحسب البنك الدولي تصل إلى 7 مليار دولار”، داعيا إلى أن ” فلنجلس كلبنانيين معاً داخل غرفة مغلقة ونبعد ملف النزوح عن السجالات للخروج بحلول وفق المصلحة الوطنية لا الحزبية ولا الطائفية”.

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