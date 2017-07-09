بوتين: مستقبل الأسد يحدده الشعب السوري وليس وزير خارجية امريكا!

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن مستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، يجب أن يحدده الشعب السوري بغض النظر عن الرغبات الأميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة “العشرين” في هامبورغ : “السيد تيلرسون رجل محترم، حامل وسام روسي، حاصل على وسام الصداقة، نحن نحترمه، لكن ليس مواطنا سوريا على كل حال.

أما مستقبل سوريا ومستقبل الرئيس الأسد، كرجل سياسة، يجب ان يحدده الشعب السوري”.

وجاء تصريح بوتين تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، ليس له مستقبل في الحياة السياسية في سوريا .

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