لن تتخيلوا كم يبلغ راتب ميسي الأسبوعي الجديد !!

سيكون النجم الارجنتيني و نجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أول لاعب في العالم يحصل على مليون جنيه إسترليني أسبوعيا. وبحسب صحيفة التايمز، فإن العقد الجديد للنجم الأرجنتيني سيتيح له الحصول على مبلغ يعادل مليون جنيه أسترليني في أسبوع.

وبهذا العقد سيتفوق ميسي على اللاعب البرتغالي و نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي يتلقى 365 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا. هذا وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد ميسي حتى 30 تموز 2021، فيما يعتبر الخبراء أن ميسي سيحصل على 54,8 مليون جنيه أسترليني في السنة.

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