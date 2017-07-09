الحرارة إلى ارتفاع.. فيكف سيكون الطقس ؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى ازدياد الشعور بالحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم الاحد بكتل هوائية حارة نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يتكون الضباب خلال الفترات المسائية والصباحية.

الإثنين:قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى ازدياد الشعور بالحرارة.

الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا الى غائم جزئيا بسحب متوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: من 55 الى 80 بالمئة.

– حال البحر:متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي:757 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 5,35 ساعة غروب الشمس: 19,51 .

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