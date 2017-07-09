سعادة: المقاومة اليوم تواجه الإرهاب وستقضي عليه

أكد القيادي في تيار المردة الوزير السابق يوسف سعادة في كلمة له خلال الإحتفال الذي أقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى انطون سعادة إ أن “سعادة أضاء على قضيتين الأول خطر إسرائيل الدائم والثانية التطرف”، مؤكداً أن “لبنان عدو لإسرائيل وللتطرف”، موجهاً “التحية إلى المقاومة التي قاتلت إسرائيل وانتصرت عليها وهي في معركتها اليوم تواجه الإرهاب وستقضي عليه”، مضيفا:” كما نوجه التحية والتقدير إلى الجيش وقوى الأمن التي تسطر كل يوم عملا بطولياً ضد الارهاب”.ولفت سعادة إلى أنه “منذ زمن والحزب السوري القومي الإجتماعي ينادي بالنسبية وها هي قد تحققت وإن لم يكن القانون الذي أقره مجلس النواب مثاليا وهو في شكل يخفف من إيجابيات النسبية ولكنه أفضل من لا شيء”.

من جهة اخرى، رأى سعادة أنه “تم التعاطي مع أزمة النزوح بشكل خاطئ وهي قضية انسانية ولكنها تشكل خطراً بنيوياً على لنبان وعلى كل المستويات وعلينا معالجتها من منطلق وطني وليس سياسي”، مشيراً إلى أن “مواقف الجميع من الحرب السورية معروف والمصلحة تقضي التعاطي مع الدولة السورية وعلينا ان نتواضع كلبنانيين فنحن لا نعطي شرعية لدولة وننزعها عنها”.

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