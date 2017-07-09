رسالة من ماكرون إلى الخازن.. ماذا تضمنت ؟!

تلقى رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن رسالة شكر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رداً على رسالة تهنئة كان قد بعث بها الخازن اليه.

وجاء في الرسالة: ” إسمحوا لي أن أتقدم منكم بجزيل الشكر على الرسالة التي أرسلتموها مهنئين بإنتخابي رئيسا للجمهورية الفرنسية”.

ولفت ماركون إلى أنه “لشرف لي أن ينتخبني الفرنسيون، ممّن راهنوا على التغيير، رئيسا كما ورد في رسالتكم، وسوف أبذل ما إستطعت لأكون على مستوى الثقة التي محضوني إياها. كما أن هذا الإلتزام يشمل دور فرنسا على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط، وعلى الأخصّ لبنان. وإني أفهم كيف أن اللبنانيين يتوقعون الكثير منا”، مؤكدا أن “الصداقة المتينة التي تجمع بين لبنان وفرنسا هي ثروة لا تقدر لشعبينا. وبإسم هذه الصداقة سوف تواصل فرنسا دفاعها عن سيادة بلدكم وإستقلاله وسلامة أراضيه. وثقوا بأنني سأظل الصديق الوفي للبنان”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

