طهران تكشف سبب تهديد سوريا بهجوم عسكري

كشف حسين أمير عبد اللهيان مساعد رئيس مجلس الشوري الإيراني للشؤون الدولية أن “استمرار العدوان على اليمن وتهديد سوريا بهجوم عسكري، مسوّغ لبيع مزيد من السلاح لبلدان المنطقة”.

عبد اللهيان وخلال لقائه عدنان محمود السفير السوري لدى إيران، وصف العلاقات الإيرانية السورية بالاستراتيجية، وقال: “من خلال وقوفها في الخط الأمامي لمقاومة الكيان الصهيوني ومكافحة الإرهاب، لعبت سوريا دورا يدعو للفخر والاعتزاز على مرّ التاريخ المعاصر للمنطقة”.

وأضاف: “إعادة البيت الأبيض النظر في الملف السوري الآن، يشير إلى تغيير تكتيكي لن يطال أهداف أعداء سوريا الذين وضعوا إقصاء رئيسها الشرعي على سلم أولوياتهم”.

وختم بالقول: “بحث أمريكا والسعودية والكيان الصهيوني عن ذرائع واهية لتحريض واشنطن على استخدام القوة ضد سوريا، ليس إلا خطوة متهورة ودعما مباشرا للإرهابيين”.

من جهته، السفير السوري، أشاد بوتيرة التعاون السوري الإيراني وأشار إلى أهمية الدور الإيراني في المنطقة، معتبرا أن هدف أمريكا والغرب يكمن في إبعاد إيران وتحجيم دورها الإقليمي.

كما نوّه السفير السوري بدعم إيران حكومة وشعبا لبلاده، وجدد التأكيد على تطابق المواقف الإيرانية والسورية تجاه الأحداث الإقليمية، مشيدا بأهمية إيران في مكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة.

وأعرب السفير السوري عن تمسك دمشق بالتسوية السياسية والحوار في سوريا واليمن والبحرين وليبيا، مؤكدا أهمية الاستراتجية المشتركة والتنسيق الثلاثي بين طهران ودمشق وموسكو لحل الأزمة السورية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة.

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