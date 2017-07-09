وقفة احتجاجية إستنكاراً لتلوث نهر الأسطوان

نفذت حملة “عكار لعيونك توحدنا” وقفة احتجاجية رمزية على نهر الاسطوان احتجاجا على التلوث اللاحق به، شارك فيها فعاليات سياسية وبلدية واختيارية وهيئات اجتماعية، حيث رفع الاطفال لافتات ناشدت المسؤولين والوزارات المختصة انقاذ النهر والبيئة من التلوث التي الحقتها المجارير الصحية المسلطة عليه.

استهلت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الاضرار البيئية التي لحقت بالنهر، بعدها النشيد الوطني، ثم القى الاعلامي منذر المرعبي كلمة طالب فيها بانقاذ النهر من التلوث، مطالبا برفع الضرر عن هذه الثروة المائية التي وصلت الى واقع اليم.

ثم تحدث باسم حملة “عكار لعيونك توحدنا” احمد الاحمد الذي اكد ان “الحملة اخذت على عاتقها الوقوف مع اهالي عكار اينما كان الوجع والضرر لرفع الظلم والحرمان الذي يتغلغل في القرى والبلدات”. واسف ان “يصل نهر الاسطوان الذي كان زينة الانهر بالنقاوة والمياه العذبة، الى واقع بيئي كارثي”.

وطالب الحكومة والوزراء المعنيين والهيئة العليا للاغاثة ب “انقاذ النهر وكف الضرر اللاحق به والعمل على انشاء محطات للتكرير للقرى والبلدات التي تجر مجاريرها الصحية اليه”.

كما طالب البلديات المعنية بالمساعدة في هذا المجال. وكشف الاحمد ان “الحملة ستواصل الضغط للوصول الى المعالجة”.

ثم القى نائب رئيس اتحاد بلديات نهر الاسطوان رئيس بلدية تلعباس الغربي المهندس وليد متري كلمة شكر فيها حملة “عكار لعيونك توحدنا” على هذه المبادرة وقال: “ان نهر الاسطوان اصبح في واقع بيئي سيىء، واننا نطالب المعنيين كافة بالمساعدة لانقاذ النهر والبيئة”.

ولفت متري الى “اهتمام الاتحاد بهذا المرفق الحيوي المهم”، متخوفا “في حال لم يسارع المعنيون الى انقاذ النهر من الوصول الى كارثة صحية وزراعية وبيئية فضلا عن الضرر السياحي”.

واشار الى ان “الحل الوحيد بانشاء محطات تكرير لكل بلدة وفق موقعها الجغرافي”.

واعلن ممثلون عن منظمة “اكتد” الذن شاركوا في الاعتصام ان ورشة عمل ستقام في ايلول المقبل لوضع تصور شامل عن واقع النهر بالتعاون مع المعنيين.

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