في “اليونسكو”.. سفير عربي يرغب بالتصويت لإسرائيل

كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، أن “كرمل شاما هكوهن مندوب إسرائيل في اليونيسكو، توصل إلى تفاهمات مع مندوب دولة عربية بأن يصوّت الأخير ضد قرار اعتبار الحرم الإبراهيمي في الخليل موقع تراث عالمي فلسطيني، ولكن بشرط أن يكون التصويت سرياً تماماً، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أن تبين أنه لن يكون هناك أي ستار”.

الموقع أوضح أن “مندوب إسرائيل تلقى رسالة اعتذار من مندوب تلك الدولة العربية، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، عن تصويته مع القرار، وذلك خشية افتضاح أمره نظراً لعدم وجود ستار”.

وجاء في رسالة اعتذار التي بعث بها المندوب العربي إلى المندوب الإسرائيلي، بحسب الموقع “من الصعب القول إن التصويت كان سرّياً، لقد كان الجو ملتهباً هناك. لم يكن لدي أي خيار”.

وردّ عليه السفير الإسرائيلي بالقول “أعرف ذلك، صديقي. بالنسبة لي فكأنك فعلت ذلك”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

