الجيش السوري يصد محاولة تسلل لمجموعة من تنظيم “داعش” على محور حي الموظفين في دير الزور

9 يوليو, 2017 - 3:29 مساءً
9 يوليو, 2017
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