قائد بالجيش الايراني: أدنى غفلة منا ستؤدي الى اكبر استغلال من قبل الأعداء

اكد قائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أن أدنى غفلة منا ستؤدي الى أكبر استغلال من قبل أعدائنا.
وخلال كلمته في الاجتماع السنوي العام لمفتشي القوة البرية، اليوم الاحد، أشار العميد كيومرث حيدري الى ضرورة تمسك القوات المسلحة بتوجيهات الولي الفقيه وتنفيذها بشكل صحيح، مشددا على ان التحرك في مسار ولاية الفقيه يضمن نجاح جميع القوات المسلحة بما فيها القوة البرية.
وأردف ان ادنى غفلة منا ستؤدي الى اكبر استغلال من قبل الاعداء، وعلى جميع كوادر القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية وخاصة مفتشي القوة البرية ان يعملوا بنحو لا يكون فيه اي تقصير او غفلة في أداء مهامهم.
وأردف ان ادنى غفلة منا ستؤدي الى اكبر استغلال من قبل الاعداء، وعلى جميع كوادر القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية وخاصة مفتشي القوة البرية ان يعملوا بنحو لا يكون فيه اي تقصير او غفلة في أداء مهامهم.