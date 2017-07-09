تيلرسون: العقوبات الاقتصادية ضد روسيا مستمرة

صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من العاصمة الأوكرانية كييف، وخلال لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، أن العقوبات الإقتصادية المفروضة ضد روسيا ستظل قائمة.

أكد تيلرسون أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا ستظل قائمة، حتى تنفيذ إتفاقية مينسك.

في وقت سابق قال الرئيس الأوكراني بأن زيارة تيلرسون لأوكرانيا تعتبر إشارة قوية من الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.

يذكر بأن الإتحاد الأوروبي في 28 يونيو/حزيران قد مدد العقوبات بحق روسيا حتى 31 كانون الثاني /يناير 2018.

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