وزير الدفاع الايراني يهنئ بإكمال تحرير مدينة الموصل

9 يوليو, 2017 - 6:42 مساءً المصدر: وكالات
وزير الدفاع الايراني يهنئ بإكمال تحرير مدينة الموصل
بعث وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاحد، ببرقيتين منفصلتين الى وزير الدفاع وقائد الحشد الشعبي في العراق هنأهما فيهما بإكمال تحرير مدينة الموصل.
المصدر: وكالات
9 يوليو, 2017

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