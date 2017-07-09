قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات النخبة من الرقة

نفى العميد طلال سلو، الناطق باسم ” قوات سوريا الديمقراطية”، ما تردد من أنباء حول انسحاب قوات النخبة التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق أحمد الجربا، من معركة تحرير الرقة.