شمخاني: تحرير الموصل جاء على وقع توجيهات المرجعية

وجاء في البرقيتين انه لاشك ان انجاز هذا الفتح الكبير الذي يعود لكل الشعب العراقي كان ثمرة التوجيهات الروحية للمرجعية وتدبير الحكومة وبطولات الجيش والحشد الشعبي ويعد انجازا كبيرا على طريق اجتثاث جذور جماعة داعش وجرائمه الوحشية ضد الشعب العراقي .
واكد ان هذا الفتح برهن من جديد ان الاستفادة من الطاقات الوطنية بالعراق تجربة ناجحة جديرة بالاعتماد في مكافحة الارهاب وعلى خلاف مطامع بعض قوى ودول المنطقة التي كانت تتطلع الى بقاء طويل الامد للارهاب الموجه في العراق ، ذاق ابناء الشعب العراقي المظلوم بتحرير الموصل اليوم وعودة الامن الى ربوع هذه المدينة حلاوة الاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية.
واشار شمخاني الى ان بقاء جذور الفكر الارهابي والذي ساهم في نشوء داعش واستغلاله من قبل اجهزة استخبارات الدول الاجنبية وساسة بعض دول المنطقة في توظيف مشاعر الشباب ودوافعهم الجهادية وصولا الى الابقاء على خطر الارهاب العابر للحدود والجغرافيا وقال انه في ظل هذه الظروف ينبغي الاهتمام بالتصدي الفكري والثقافي للارهاب قبل التصدي له امنيا وعسكريا .
واعرب شمخاني عن امله في ان يشهد العراق بعد طرد الارهاب واعادة الهدوء والاستقرار الى ربوعه النمو والازدهار على الصعيد العالمي وان يقدم انموذجا ناجحا عن الصمود بوجه المؤامرات وحروب النيابة.
واكد ان ايران حكومة وجيشا وشعبا ستواصل كما في السابق دعمها الكامل للعراق حكومة وشعبا واغاثة المشردين والمتضررين بالحرب واعادة اعمار المدن المدمرة وبناها التحتية.