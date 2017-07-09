عباس يناقش مع السيسي الجهود المبذولة لدفع عملية السلام

وقالت الوكالة إن عباس أوضح للسيسي في مقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، وضع عملية السلام “في ظل ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتها الاستيطان المتسارع، الذي يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت أن الرئيس الفلسطيني، أطلع نظيره المصري على “الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، من أجل عقد صفقة سلام تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين، مؤكدا أن حل قضية فلسطين حلا عادلا سيجلب الخير للمنطقة ولمستقبل أجيالها، وللأمن والسلم العالميين”

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وفي سياق منفصل، قدم الرئيس عباس “تعازيه الحارة للقيادة والشعب المصري الشقيق، بضحايا الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع الجمعة الماضية عند نقطة تفتيش أمنية في رفح شمال سيناء، مؤكدا وقوف فلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية في معركتها في محاربة واجتثاث جذور الإرهاب ومموليه، وكل من يقف خلفه، ومن يحاول المس بالأمن القومي المصري”.