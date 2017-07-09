عباس يناقش مع السيسي الجهود المبذولة لدفع عملية السلام

9 يوليو, 2017 - 6:57 مساءً المصدر: وكالات
عباس يناقش مع السيسي الجهود المبذولة لدفع عملية السلام
ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، التطورات في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
 
المصدر: وكالات
9 يوليو, 2017

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