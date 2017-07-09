تشكيل لجنة لمتابعة مصير الدبلوماسيين الاربعة المخطوفين بلبنان

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، انه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة مصير أحمد متوسليان والدبلوماسيين الثلاثة الايرانيين الآخرين المخطوفين في لبنان.

وفي حديثه مع مراسل وكالة انباء فارس، اليوم الأحد، أشار حسين نقوي الى حضور أسر الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة المخطوفين في لبنان في اجتماع لجنة الامن القومي مساء اليوم، وقال: في البداية صرح بروجردي رئيس اللجنة، ان موقفنا الثابت هو ان الدبلوماسيين الاربعة مخطوفين أحياء وفي أسر الكيان الصهيوني. وحيّت اللجنة ذكرى الدبلوماسيين الاربعة؛ متوسليان وموسوي واخوان ورستكار مقدم، ورحبت بحضور عوائلهم التي طرحت وجهات نظرها خلال الاجتماع.

ولفت نقوي الى ان مطلب عوائل الدبلوماسيين المخطوفين، تمثل في المتابعة الجادة لمصير هؤلاء الدبلوماسيين، لأنهم يعتقدون ان هؤلاء الاشخاص الأربعة ذهبوا أحياء سالمين وليس لدينا اي وثيقة او دليل على استشهادهم، لذلك علينا ان نبذل الجهود من اجل الافراج عنهم، وفي هذا المجال فإننا نتوقع من الجهاز الدبلوماسي ان يبذل جهودا اكبر، ولكن على الاقل لابد للجنة والبرلمان تشكيل لجنة تواصل نشاطها الى حين التوصل الى نتيجة.

وفي هذا الاجتماع تم تكليف النائب فلاحت بيشة بتشكيل لجنة متابعة مصير الدبلوماسيين المخطوفين الاربعة.