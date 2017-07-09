عقوبة الاعدام لمن يهرب اكثر من 100 كغم من الافيون بايران

اعلن عضو اللجنة القضائية في البرلمان الايراني محمد علي بور مختار ان اعضاء اللجنة ايدوا اليوم الاحد فرض عقوبة الاعدام بحق من يهرب اكثر من 100 كيلوغرام من الافيون .

واشار بورمختار في تصريح لوكالة انباء فارس الى اجتماع اللجنة القضائية بمشاركة المدعي العام للبلاد ومسؤولي سائر الاجهزة المعنية وقال ان الاجتماع بحث مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات .

واضاف ان اعضاء اللجنة القضائية اتفقوا على فرض عقوبة الاعدام بحق من يهرب اكثر من 100 كغم من الافيون ويهرب اكثر من 2 كغم من الكراك او الحشيش او الكريستال واكثر من 5 كيلوغرامات من باقي انواع المخدرات.

وتابع انه تم الاتفاق ايضا على فرض عقوبة الاعدام بحق من قضى عقوبة السجن ما يتراوح بين عامين وخمسة اعوام وضبط معه كمية من المخدرات حتى وان كانت اقل من الكمية التي حددتها اللجنة آنفا.

وفي الختام قال بور مختار ان اعضاء اللجنة القضائية في البرلمان اوكلوا المصادقة بشكل رسمي على ما تم الاتفاق عليه الى الاجتماع المقبل للجنة .