سفير عربي يعتذر “لإسرائيل” لأنه صوّت لصالح فلسطين

كشف سفير إسرائيل لدى اليونسكو عن اتفاقه مع سفير دولة عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع بلده، على التصويت ضد طلب فلسطين تسجيل الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.