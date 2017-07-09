الحزب التقدمي الإشتراكي يسأل: هل بدأ عصر مصادرة قرار النقابات؟

اصدر الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه:

“يعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي أن ما حصل في إنتخابات نقابة المعلمين يمهد لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية ومذهبية.

ويرى الحزب أن الشعار الذي رفعه منذ مدة وهو “إعادة النقابات للنقابيين” يفترض أن يلتف حوله كل النقابيين الأحرار والديمقراطيبن وأن يشكل عنواناً لمرحلة نقابية تحمي النقابات والنقابيين من فوقية بعض السياسات الهادفة للسيطرة على هذه النقابات وحرفها عن مسارها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.

وفي هذه المناسبة، يؤكد الحزب أنه سيواصل معركته لإعادة النقابات للنقابيين لكي يستعيد العمل النقابي دوره النضالي والديمقراطي وأنه سيتصدى لكل محاولات إسكات أصوات النقابيين الأحرار الذين يعلمون مصالح نقاباتهم وقادرون على إدارة شؤونها بأنفسهم.

ختاماً، يوجه الحزب التحية للنقابي نعمة محفوض الذي نال 43 بالمئة من أصوات النقابيين وهو ما يؤكد أن في هذه النقابات أصوات نقابية مستقلة تؤمن بالعمل النقابي الديمقراطي الحر.”

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