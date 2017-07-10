النصرة تحارب الإرهاب!

أعلنت «هيئة تحرير الشام» أو النصرة سابقا، أنها أطلقت «حملة أمنية» في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب، تهدف إلى القبض على أفراد ينتمون إلى جماعة “داعش” الارهابية، على حد قولها.

وأشارت إلى أن الحملة شملت مدينة إدلب وبلدتَي الدانا وسرمين، وأسفرت عن اعتقال أكثر من مئة من عناصر «داعش»، مضيفة أن من بين من اعتقلتهم «مسؤول خلايا تنظيم (داعش) في ريف إدلب الشمالي، أبو إبراهيم العراقي، والمسؤول الأمني العام للتنظيم أبو سليمان الروسي، إلى جانب (والي التنظيم) في الشمال أبو القعقاع الجنوبي، والمسؤول الشرعي العام في الشمال أبو السوداء المصري».

ونقلت مصادر معارضة أن «الهيئة» نشرت حواجز داخل مدينة إدلب، وعلى مختلف الطرق المؤدية إلى المدن والتجمعات الرئيسية، بالتزامن مع عملية الاعتقالات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير العلاقات الإعلامية في «الهيئة» في إدلب، عماد الدين مجاهد، قوله إنه بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر جماعة (داعش) ضمن الشمال السوري … تم اعتقال أكثر من مئة عنصر من أمنيي هذه الجماعة الارهابية.

وأوضح أن من جرى توقيفهم هم عناصر من “داعش” دخلوا إلى إدلب وريفها من خلال طرق التهريب، أو هم أعضاء خلايا سابقة كانت تتبع للواء جند الأقصى.

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