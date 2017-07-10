إيران: نحتفظ بحقنا في دعم سوريا حكومة وشعبا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن بلاده تحتفظ بحقها في دعم سوريا حكومة وشعبا، ملوحا بإمكانية تكرار “الرد الصاروخي” على الإرهاب.

وأوضح بروجردي في تصريح لوكالة “تسنيم” أن إيران “عازمة وماضية وجادة” في محاربة الإرهاب، ولا تميز بين الجماعات الإرهابية ولا تقسم الإرهاب “إلى سيء وجيد.”

وشدد البرلماني الإيراني على أن طهران ستواصل الدعم الاستشاري للحكومة والشعب في سوريا لمواجهة الإرهابيين. واستطرد قائلا: “نحن نحتفظ بحقنا في دعم الحكومة والشعب في سوريا في مواجهة الإرهاب، لذلك سنبقى إلى جانب الشعب السوري والحكومة في مواجهة “داعش” وباقي الجماعات الإرهابية”.

وجدد بروجردي اتهام “بعض دول المنطقة التي تلطخت أيديها بدماء الشعبين اليمني والسوري”، بدعم الإرهابيين.

وأعاد بهذا الخصوص إلى الأذهان “رد إيران الصاروخي”، في إشارة إلى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني إلى مواقع تنظيم “داعش” في دير الزور ردا على الهجوم الإرهابي المزدوج في طهران في 7 يونيو/حزيران الماضي. واعتبر أن هذه الضربة أظهرت للجميع أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على تحركات الإرهابيين على أي مستوى.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

