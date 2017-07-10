منصة القاهرة: نتوقع موقفاً موحداً للمعارضة السورية بشأن الدستور

توقع رئيس وفد منصة “القاهرة” للمعارضة السورية، فراس الخالدي، أن يكون لدى المعارضة بمنصاتها الثلاث (الرياض، القاهرة، موسكو) موقفاً موحداً حيال المناقشات التقنية التي تجري حول المسائل الدستورية والقانونية.

وقال الخالدي: “اللقاءات التقنية أظهرت تقارباً بين الوفود المعارضة. نتوقع أن يكون هناك موقفاً موحداً لدى المعارضة في السلة التي نوقشت (المسائل الدستورية والقانونية). وسنقوم باستكمال النقاش خلال اجتماع بين المعارضة يوم الغد أو بعده لبحث الخطوات التي سيتم اتباعها لتفعيل هذا العمل”.

وحول التوقعات بشأن الجولة الحالية لمباحثات جنيف، قال الخالدي “نأمل أن تشهد هذه الجولة تطوراً في نقاش السلات الأربع، ورفع مستوى التنسيق بين المنصات المعارضة والتقدم في التوافق على السلات، والحصول على الجدول التفاوضي من دي ميستورا”.

وحول إعلان “منطقة آمنة” في جنوب سوريا، قال الخالدي “نريد أن تكون سوريا بشكل كامل منطقة آمنة، وليست فقط في جنوب سوريا”.

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