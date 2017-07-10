يزور قطر والكويت والسعودية..هل أتى تيلرسون بالحل للأزمة الخليجية؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ ريكس تيلرسون سيبدأ الإثنين جولة خليجية تشمل الكويت وقطر والسعودية للاجتماع مع قيادات خليجية في زيارة تستمر لأربعة أيام.

وغاية الزيارة بحسب الخارجية الأميركية بحث آخر المستجدات في الأزمة مع قطر.

وسبق للخارجية الأميركية أن أصدرت بياناً قالت فيه “سيتوجه وزير الخارجية تيلرسون إلى الكويت في الـ 10 من الشهر الجاري تلبية لدعوة من أمير الكويت، ليبحث مع كبار المسؤولين هناك الجهود المستمرة لتسوية الخلاف الخليجي”.

وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي الذي تشهده قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. لقد أصبحنا قلقين بشكل متزايد من أن هذا النزاع وصل إلى طريق مسدود عند هذه النقطة. ونعتقد أن هذا يمكن يستمر لمدة أسابيع.. ويمكن أن يستمر لأشهر. ويمكن أن تزداد الحدة”.

زيارة تيلرسون تأتي فيما تقود السعودية حملة مقاطعة شاملة لقطر التحق بها عدد من الدول العربية والإسلامية بينها مصر، تشمل قيوداً اقتصادية ودبلوماسية.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد أعلنت في بيان من القاهرة إثر اجتماع وزراء خارجيتها، عدم التسامح مع “الدور التخريبي لقطر” معتبرة أن الرد القطري يعكس عدم استيعابها خطورة الموقف، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها لحل أزمة قطر عبر المفاوضات.

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