دمشق تهنئ بغداد بانتصار الموصل: سنتعاون للقضاء على بقايا داعش

هنأت الحكومة السورية الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الكبير الذي حققه الجيش والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم داعش، مؤكدةً أنها ماضية جيشاً وشعباً وحكومة بالتعاون مع العراق للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن هذا الانتصار هو لكل من آمن بأن القضاء على إرهاب داعش هو “انتصار نبيل يستحق الشهادة والتضحية بالغالي والنفيس في اطار الحرب الكونية على الإرهاب”.

وأشار المصدر إلى أن انهيار داعش في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم.

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