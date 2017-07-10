كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة متمركزة فوق الخليج العربي ويستمر تأثيرها للايام القادمة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.

تحذير: نحذر من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة واندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تختلف عن الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تؤدي الى ازدياد الشعور بالحر.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .

الاربعاء: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 55 و 60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي:757 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,35، ساعة غروب الشمس:19,51.

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