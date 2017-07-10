إطلاق المرحلة الثانية من معركة “الفجر الكبرى”

وسع الجيش السوري من نقاط سيطرته في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على اعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

حيث أكد مصدر عسكري استعادة الجيش السوري السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء، وهي دير النصراني – رجم البقر – تلول سلمان – تلول الفديين – تل أصفر – أشيهب – تلول أشيهب شمالي وجنوبي – المفطرة – تل المفطرة – شنوان – الساقية – القصر – تل بنات بعير – خربة صعد – تل صعد.

في سياق متصل أكد مصدر عسكري آخر اطلاق الجيش السوري وحلفاؤه المرحلة الثانية من عمليات “الفجر الكبرى” جنوب محور مطار السين- ظاظا في ريف دمشق الشرقي، ويتمكنون من التَّقدم من جهة تل دكوة إلى تل رُغيلة، تل البقر، تل الأصفر، خربة الأمباشي والكراعة، بالإضافة للسيطرة على سلسلة تلال بين تل دكوة وتل رُغيلة وتل ريشة وتحرير مناطق واسعة بين سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس.

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