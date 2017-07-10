جبهة النصرة تفضح المؤامرة وتطلب من السوريين المحافظة على الدولة ومؤسساتها!!

فاجأت “جبهة تحرير الشام” أو النصرة سابقاً متابعيها على قناة تلغرام بمنشور لها يحض السوريين على المحافظة على دولتهم ومؤسساتها بغض النظر عمن يحكمها.

وقالت النصرة في منشور لها رصده الحدث نيوز: بعد ان اصبح المخطط مفضوحاً تماماً، على السوريين جميعاً ان يشكروا ربهم أن هياكل الدولة السورية مازالت موجودة بغض النظر عن النظام او الحكومة التي تديرها.

وتابعت: انظروا الى البلدان العربية التي سقطت فيها الدولة اين اصبحت، من السهل جداً ان تقضي على الدولة لكن من الصعب جداً ان تبني دولة، لاحظوا كيف انتهت الدولة الصومالية وكيف استمر الصوماليون العيش بلا دولة.

وختمت النصرة منشورها بالقول: على السوريين جميعاً ان يحافظوا على هياكل الدولة بأسنانهم، وان يعلموا ان الدولة شيء والحكومة والنظام شيء آخر تماماً. وليعلموا ايضاً ان اسوأ انواع الدول افضل من لا دولة، وليعلموا ايضاً ان اهم اختراع انساني منذ مئات السنين هو ” الدولة”.

وتأتي تصريحات النصرة هذه بالتزامن مع حملة أمنية تشنها ضد تنظيم داعش في إدلب، وهي تحاول بذلك رمي صفة الإرهاب عن كاهلها بظهورها بمظهر المعارضة المسالمة، حتى أن المعارضة السياسية السورية لم تسبقها على مثل هذه التصريحات.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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