أردوغان يتدخل بقضية اغتصاب وقتل امرأة سورية!

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سخطه من جريمة قتل سيدة سورية في تركيا. وقال إنه لا يجوز السكوت على ذلك، ويجب فرض عقوبة شديدة جدا على مرتكبيها.

وأشار أردوغان في حديث له مع الصحفيين في طريق عودته من ألمانيا، بعد حضورة قمة مجموعة العشرين، إلى أن منفذي الجريمة في مدينة سكاريا، ليس لهم أي علاقة بالإنسانية. ووصفهم بعديمي الضمير، وبدون قلب ولا رحمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سكاريا شمال تركيا، شهدت قبل أيام جريمة مروعة، كانت ضحيتها سيدة سورية حامل في شهرها السابع، وكذلك طفلها الرضيع. وتفيد الأنباء المتوفرة، بأن المغدورة تعرضت للاغتصاب قبل قتلها بحجر على رأسها.

وتمكنت الشرطة التركية من اعتقال رجلين يشتبه بتنفيذها للجريمة.

وأثارت الجريمة البشعة، ردود أفعال غاضبة في المجتمع التركي. وذكرت ” ترك برس” أن مواطنين أتراك انهالوا بالضرب على أقرباء قاتلي المرأة السورية وطفلها، وذلك لدى اقتياد الفاعلين إلى الأمن للتحقيق معهما. ويطالب الكثير من الأتراك عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين.

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