مصادر استخباراتية: وثيقة لـ”داعش” تفضح سرا مهما عن البغدادي

أفادت مصادر استخبارية، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية عثرت في الساحل الأيمن من مدينة الموصل على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وبينت المصادر لـ “سبوتنيك” أن “القوات الأمنية وأثناء اقتحامها أحد مقرات عصابات “داعش” الإرهابية في الموصل عثرت على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل البغدادي”.

ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة “تضمنت أن ما يسمى بـ “الدولة الإسلامية” باقية، حتى إن قتل البغدادي.

كما دعت الوثيقة عناصر “داعش” إلى “الصبر والثبات والانصياع للأوامر”، التي تصدر إليهم من قياداتهم لحين اجتياز المحنة والتعتيم على خبر مقتل البغدادي وعدم تداوله حتى لا تحدث الفوضى داخل صفوفهم حيث تم تداول هذه الوثيقة بين قيادات “داعش” الإرهابية فقط.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير نقاط تمركز عناصر التنظيم في المدينة القديمة، غربي الموصل، خلال الأسابيع الماضية، وتواصل تقدمها، اليوم الاثنين، باتجاه القليعات والشهوان، آخر معاقله على ضفاف نهر دجلة الغربية، ما دفع عناصر التنظيم للفرار والاستسلام للقوات الأمنية العراقية التي شارفت على الإعلان الرسمي للنصر الكامل في مدينة الموصل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 16 حزيران /يونيو، أنها تتحقق عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم التنظيم، في غارة للطيران الروسي، جنوب الرقة السورية، يوم 28 أيار/مايو الماضي.

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