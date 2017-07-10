إيران: اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يشمل سوريا كلّها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه يجب توسعة الإتفاق الأميركي – الروسي على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ليشمل كافة أنحاء البلاد.

وقال قاسمي لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن الإتفاق “يمكن أن يكون مثمراً إذا تمّت توسعته ليشمل كافة أنحاء سوريا، ويضم كل المنطقة التي ناقشناها في محادثات أستانا لتخفيف التوتر”. وأضاف: “تنشد إيران سيادة سوريا وأمنها، لذا لا يمكن أن يقتصر وقف إطلاق النار على موقع محدد… لن ينجح أي اتفاق دون أخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار”.

واعتبر أن التصرفات الأميركية الأحادية الأخيرة في سوريا “تتميز بالغموض”، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات “تثير القلق ويجب أن تتوقف”.

كذلك لفت قاسمي الى أن طهران تبقى على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية مع موسكو بشأن التسوية السورية.

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