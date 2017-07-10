شهيد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني بعملية دهس قرب بيت لحم

قالت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الاثنين، إن فلسطينيا استشهد فيما أصيب جندي صهيوني بجراح بعملية دهس بالقرب من بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن جنودًا “إسرائيليين” أطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة “تقوع” جنوبي بيت لحم، عقب تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي.

وقالت مصادر إعلامية عبرية؛ أبرزها صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن الشاب الفلسطيني استشهد في المكان عقب إصابته برصاص الجنود.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال دون التعرف على هويته.

وأفاد شهود عيان من بلدة تقوع بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بعد العملية مباشرة، والتي وقعت في منطقة البقعة عند المدخل الغربي للبلدة، واستنفر الاحتلال قواته في المكان، الذي شهد تجمع عدد كبير من المستوطنين أيضاً.

وقال محمد عوض مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال من الوصول إلى مكان العملية لنقل الشاب بعد إصابته مباشره، وأضاف أن طواقم الهلال شاهدت شاب ملقى على الأرض ومغطى بكيس “يبدو أنه منفذ العملية”، وشاهدت أيضاً طواقم نجمة داوود وهي تنقل ثلاثة جنود إلى المستشفيات.

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