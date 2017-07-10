العميد سلامي: سلبنا من العدو إرادة استخدام السلاح

وفي كلمته امام ملتقى السائرين على طريق النور قال العميد سلامي : لاشك اننا جميعا نذعن بان الثورة الاسلامية كانت منطلقا لاستعادة المسلمين هويتهم الحقيقية ونقطة عودة العالم الاسلامي الى قيم الاسلام الاصيل.

واوضح ان الثورة الاسلامية في ايران انقذت العالم الاسلامي من العبودية الحديثة وقال ان هذه الثورة حررت الفكر والمعرفة الثقافية للعالم الاسلامي من تاثير وهيمنة الغرب .

وافاد العميد سلامي: ان الفترة الزمنية التي تحولت فيها ايران الى قدرة اقليمية كانت قصيرة جدا.

واعلن ان الدفاع المقدس ترك تاثيره الكبير بالمجتمع ولعب دورا خالدا ساهم في ايجاد تغيير على مستوى الامه وقال ان الدفاع المقدس شهد بريق الفضائل وترجمة الامال الى حقائق على الارض وحول العقائد الى يقين .

واكد سلامي انه عندما يتحدث قائد الثورة الاسلامية عن توجيه صفعة ويجري بعد ساعات توجيه صفعة موجعة يعنى هذا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت في مصاف القوى الكبرى بالعالم وان العدو عبأ كل طاقاته لعزل ايراني وسخر جميع قدراته الثقافية ليبعدنا عن قائد الثورة وان يمسخ الايرانيين عن ثقافتهم ولكنهم فشلوا وعجزوا عن ذلك وهذا هو بداية الطريق وان الطاقات اللازمة للتحول الى قوة لم تنزل بعد الى الميدان ولو اعتمدنا على طاقاتنا المحلية فاننا سنثير ضجه .