قائد قوات القدس اللواء #قاسم_سليماني : الجيش العراقي اليوم جيش يمكن الثقة فيه للدفاع عن سيادة العراق امام اي تهديدات

10 يوليو, 2017 - 6:20 مساءً
10 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل