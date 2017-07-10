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قائد قوات القدس اللواء #قاسم_سليماني : الجيش العراقي اليوم جيش يمكن الثقة فيه للدفاع عن سيادة العراق امام اي تهديدات
10 يوليو, 2017
- 6:20 مساءً
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