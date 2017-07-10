مجلس التعاون الخليجي انتهى؟!

شن مسؤول قطري سابق هجوماً على الدول الأربع المقاطعة لبلاده معتبراً أن “الأزمة الحالية قوّضت ثقة الدوحة بالأشقاء وقضت على مجلس التعاون الخليجي”، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وفي حديث لـ “التلفزيون العربي”، أكد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق، استعداد الدوحة للتعايش والتعامل مع كافة احتمالات الأزمة الخليجية والحصار المفروض عليها، مشيرا في نفس الوقت إلى أمله بنجاح جهود الوساطة الكويتية.

ولفت إلى أن “قطر استوعبت درسا قاسيا من الأزمة الحالية، لكنه درس مفيد لنا كيف نتعامل مع اقتصادنا وأسواقنا واعتمادنا على النفس أكثر من اعتمادنا على الآخرين”، مؤكدا أن قطر لن تعود كما كانت وقد تعلمت ألا تثق بالأخوة والأشقاء بعد أن فرضوا هذا الحصار عليها”.

وأضاف: “أسسنا مجلس التعاون في عام 1981، وفي نظري الشخصي أعتبر مجلس التعاون منتهيا”.

واستغرب العطية قرارات مقاطعة قطر واصفاً إياها بـ”القرارات العجيبة والانتقائية”، وقال: “الإمارات لم تقاطع الغاز القطري إلى الآن، لماذا… لأن 30 بالمئة من إنتاجها للكهرباء يعتمد على الغاز القطري… إذا كنا دولة إرهابية لماذا تشترون منا الغاز، وتدفعوا لنا مئات ملايين الدولارات؟”.

واتهم العطية “دول الحصار” بالتأثير على مواقف دول أخرى بالرشاوى لحملها على قطع العلاقات مع الدوحة، مقدرا في هذا السياق مواقف الكويت وسلطنة عمان لاتخاذهما “موقفا راقيا” من الأزمة ورفضهما كافة الضغوط التي مورست عليهما حسب قوله.

وفيما يخص علاقة قطر بإيران، قال العطية “إذا كانت المشكلة في ذلك، وكانت لدى دول الخليج رغبة في قطع العلاقات مع طهران ومقاطعتها اقتصاديا وسياسيا وجويا، فإن قطر على استعداد للالتزام بهذه المقاطعة شرط أن توقع دول الخليج الست على اتفاق بهذه المقاطعة وتلتزم به”.

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