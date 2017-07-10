مركز ثلاثي بـ عمان لرصد الالتزام بوقف إطلاق النار بسورية

وقال لافروف، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي: “على الرغم من حقيقة أن يوم أمس، من الساعة 12 ظهراً بالتوقيت السوري، يجري العمل بنظام وقف إطلاق النار، يجب علينا تعزيزه.

ولهذا سيكون من العمل هناك ما يكفي، ولتنسيق كل هذه التفاصيل، تم الاتفاق على استخدام مركز المراقبة، الذي يتم إنشاؤه من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان”.

وأضاف لافروف أن “هذا المركز سيكون على اتصال مباشر مع قوات المعارضة ومع القوات الحكومية”.