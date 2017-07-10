إنشاء مركز لمعالجة النفايات الصلبة في طرطوس

أنشأت مديرية النفايات الصلبة في سوريا المركز المتكامل لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة وادي الهدة بهدف حل مشكلة النفايات التي تشهدها المحافظة الساحلية.

ويعمل المركز على تكرير النفايات وتحويلها إلى سماد ومواد أخرى توفر على الحكومة مبالغ كبيرة، وفق مدير مديرية النفايات في طرطوس.

وأشار معاون مدير المركز ورئيس القسم الفني عماد دباش إلى أن المعمل باشر بشكل فعلي في العام ٢٠١٤.

ويعمل المعمل بطاقة انتاجية كبيرة تصل الى ٤٠٠ طن يوميا، و يبلغ عدد العاملين فيه ٣٢٥ عاملا من ضمنهم سائقين وحراس .

كما يعمل المركز بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى سماد، يتم تحويلها أيضاً إلى مادة RDF التي تحل مكان الفيول .

ويعد هذا المركز لمعالجة النفايات الصلبة في طرطوس أضخم معمل من هذا النوع في سوريا.

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