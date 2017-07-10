يلدريم يدعو قبرص للكف عن اتخاذ اجراءات أحادية الجانب

-دعا رئيس الوزراء التركيبن علي يلدريم قبرص للكف عن اتخاذ اجراءات أحادية الجانب، مؤكدا ان تركيا ستحمي حقوقها وحقوق أتراك شمال قبرص.

وفي مؤتمر للطاقة في اسطنبول، كرر يلدريم موقف تركيا من أن الموارد الهيدروكربونية المتوفرة حول قبرص في البحر المتوسطهي ملك لكلا طرفي الجزيرة.

واشار الى انه “على القيادة القبرصية اليونانية أن تسعى إلى نهج بناء بدلاً من وضع العقبات نحو السلام. نحن ننصحهم بالكف عن إجراءاتهم الأحادية في شرق المتوسط”.

وكانت محادثات من أجل توحيد جزيرة قبرص قد انهارت في الساعات الأولى من يوم الجمعة وسط غضب وتبادل للاتهامات من الجانبين.