القطريون ممنوعون من الحج هذا العام

كشفت صحيفة “الشرق” القطرية أن عدداً من شركة الحج والعمرة، اتفقت على عدم تسيير حملات حج هذا العام خوفا على الحجاج القطريين من التعرض لمضايقات من الجانب السعودي.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة القطرية فإن شركات الحج والعمرة التي حصلت على طلبات حج هذا العام، اجتمعت مساء أمس الأول الأحد مع مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر علي سلطان المسيفري، وناقشوا آخر تطورات موسم الحج في ظل الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والدول الأخرى.

وبحسب الجريدة فإن شركات الحج والعمرة أبدوا تخوفهم المضايقات التي قد يتعرض لها الحجاج القطريين في الأراضي المقدسة، “كما أن الحملات (الشركات) لا تضمن سلامة الحجاج من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تماما”.

وقال المصدر للشرق أن “إدارة الحج والعمرة بالأوقاف متفهمة للموقف ووعدت برفع مسألة اعتذار الحملات إلى الجهة المعنية في الدولة والرد على أصحاب الحملات الخميس المقبل حتى تتمكن الحملات من اتخاذ ما يلزم مع الحجاج الذين تسلمت جوازات سفرهم”.

ونقلت الصحيفة عن أكثر من صاحب شركة حج تأكيده على انسحابه من موسم الحج العام الحالي.

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