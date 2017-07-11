متى ستبدأ معركة جرود عرسال ؟

كشفت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن “لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بقائدالجيش العماد جوزيف عون، وحضور وزير الدفاع يعقوب الصرّاف أتى ليدحض كل ما قيل عن حملة منظمة من قبل رئيس الحكومة لإرباك الجيش، ورسم خطوط حمر أمامه تحول دون مشاركته في المعركة المرتقبة لتحريرجرود عرسال”، لافتة إلى أن “الحريري عبّر للمجتمعين عن استيائه لوفاة السوريين الأربعة مهما كان السبب”، رافضاً “إعطاء الموضوع طابعاً سياسياً”.

ولفتت المصادر إلى أن “الحريري قارب الموضوع من ناحية إنسانية وليس سياسية، وطلب من المعنيين تزويده بتقرير مفصل حول ما حصل ليبرزه أمام الرأي العام”.

وأوضحت المصادر أن “معركة جرود عرسال ستبدأ في أي لحظة قبل منتصف الشهر الحالي، إلّا في حال حصول تقدم مفاجئ في مفاوضات اللحظات الأخيرة”، مشيرة إلى أنه “بعكس كل ما أشيع في الفترة الماضية، عن اقتصار مشاركةحزب اللهبالمعركة من الجهة السورية، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى مشاركة مقاتلين نخبويين من الحزب بالمعارك من الجهة اللبنانية أيضاً”.

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