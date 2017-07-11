السعودية: تميم سيقتل القرضاوي

كشف المتحدث باسم حملة شهادات الدكتوراه في السعودية، الدكتور خالد جزاء الحربي، عن معلومات خطيرة بشأن أمير قطر وموت معمر القذافي، مبينا دور القاعدة التركية في الدوحة.

وغرد خالد جزاء الحربي على صفحته الخاصة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قائلا ” القرضاوي أيام وسيقتله تميم بالسم ويعلن خبر وفاته طبيعياً حتى يقول إن القرضاوي مات ولم نسلمه” وأضاف “حمد غدر بوالده وسجن ابنه مشعل عيب يكون تميم أقل منه، لذا أيام القرضاوي معدودة بسبب تميم”.

وأشار “سنقرأ خبر وفاة القرضاوي وسيكون من يحمل النعش تميم حتى لا يتم كشفه لأنه قتله بالسم الأيام بيننا…تميم حريص على قتل القرضاوي خوفاً من أن يكون القرضاوي شاهداً على جرائم تميم”.

وأضاف “فتميم كلّف حمد فطيس المري بالقضاء على القذافي حتى لا يكشف أمورا قذرة تعاون بها مع تميم”.

وأردف “أما القاعدة التركية فهي لحماية القرضاوي من غدر تميم فالقرضاوي يعتبر مفتي الخلافة التركية”.

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