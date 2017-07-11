“صيد ثمين” لمخابرات الجيش في عرسال !

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني “خلال العملية التي نفذتها في عرسال، اللبناني خالد عز الدين وهو تاجر أسلحة كما تم توقيف سوريين من آل جمعة هما والد وشقيق غياث جمعة الملقب أبو الوليد أحد قيادي “داعش” الذي قتل سابقا.

هذا وكانت مخابرات الجيش قد نفذت عملية أمنية نوعية في بلدة عرسال أدت إلى مقتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي.

وحصلت العملية فجرا في منزل بعرسال كان يسكنه الإرهابي ياسر الغاوي المسؤول عن تفجيرات رأس بعلبك وهو من قام بتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات ضد الجيش اللبناني وعثر معه على عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة.

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